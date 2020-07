Almanacco del 15-07-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Almanacco del giorno e siamo a martedì No mercoledì è mercoledì 15 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bonaventura 1 benaugurale di origine medievale che ha significato di buona fortuna etimologicamente Infatti composto dalle radici di buona buona e dura venire sono nati oggi Rembrandt Brigitte Nielsen e Laura Chiatti e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi ovvero a Nicola Tantissimi auguri Nicole a Camilla Monica e Roberto a voi l’augurio particolare di una meravigliosa giornata e noi andiamo Partiamo accendiamo i motori per il nostro viaggio nel tempo 15 luglio99 viene ritrovato nel villaggio egiziano di Rosetta una stella iscritta in tre differenti lingue grazie ai quali sarà possibile L’interpretazione dei geroglifici 15 luglio del 1877 Viene pubblicata la legge Coppino che ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 15-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledì 15 luglio 2020 - - InfoCilentoWeb : L'#Almanacco del 15 luglio 2020 - sulsitodisimone : 15 LUglio 1954 ? 1' volo del Boeing 367-80 prototipo per la costruzione dei Boeing 707 e C-135… - sulsitodisimone : santi del 15/07 -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del L'Almanacco del giorno - News, trattative e retroscena del 14/07 Tutto Lega Pro Fondazione Caript erogati in un anno 14,5 milioni di euro in tutta la provincia

In 27 anni di vita, il patrimonio dell’ente è più che triplicato passando da 125,5 milioni del 1992 ai 414,44 di fine 2019 pistoia 14,5 milioni di euro sono stati erogati nel 2019 dalla Fondazione Cas ...

L’almanacco del Giunco: il 15 luglio l’assassinio di Gianni Versace e il lancio di Twitter

GROSSETO – Mercoledì 15 luglio, san Bonaventura vescovo dottore francescano, Giornata mondiale delle competenze giovanili, il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.52. Accadeva oggi: 304 – San Chiri ...

In 27 anni di vita, il patrimonio dell’ente è più che triplicato passando da 125,5 milioni del 1992 ai 414,44 di fine 2019 pistoia 14,5 milioni di euro sono stati erogati nel 2019 dalla Fondazione Cas ...GROSSETO – Mercoledì 15 luglio, san Bonaventura vescovo dottore francescano, Giornata mondiale delle competenze giovanili, il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.52. Accadeva oggi: 304 – San Chiri ...