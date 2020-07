A Bergamo sono riusciti a organizzare un (mini) festival: il Worst Raduno Ever (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sabato 18 luglio all’Edoné torna in una versione rimaneggiata il Punk Rock Raduno. Abbiamo parlato di cosa significhi poter tornare alla musica dal vivo con uno dei fondatori del festival Andrea Manges e con la fotografa musicale Claudine Strummer Leggi su ecodibergamo

Tg3web : Questa mattina a Bergamo sono state depositate in procura altre cento denunce da parte dei familiari delle vittime… - davidealgebris : Caro @giorgio_gori, sei uno dei Sindaci più rispettati d'Italia. Hai intelligenza, cuore e leadership che pochi han… - mimmi______ : RT @ProfPokemon88: Quando ti comunicano che il nuovo carico con il doping è appena arrivato a Bergamo e ci sono scorte per tutto il resto d… - CislBergamo : A 7 mesi dalla scadenza, anche la provincia di Bergamo non ha ancora visto la firma per il rinnovo dei contratti di… - GaetanoLaCorte : RT @ProfPokemon88: Quando ti comunicano che il nuovo carico con il doping è appena arrivato a Bergamo e ci sono scorte per tutto il resto d… -