Uccise un cane durante un arresto, processo all'agente (Di martedì 14 luglio 2020) Redazione Il pitbull era stato aizzato dal padrone. Gli animalisti: «Giustizia». I poliziotti: «Legittima difesa» Animalisti contro poliziotti per il rinvio a giudizio di un agente che, durante l'arresto di un uomo, un anno fa ha sparato e ucciso un cane che voleva difendere il padrone mentre le forze dell'ordine cercavano di immobilizzarlo. «Giustizia è fatta», esultano i primi. «Fu legittima difesa», replicano i secondi. I fatti risalgono al 12 luglio del 2019 nel centro di Napoli. La polizia si reca a casa di un pregiudicato di 25 anni per notificargli un ordine di carcerazione. Nel tentativo di sfuggire all'arresto, l'uomo minaccia e aggredisce i poliziotti con un'arma che poi si rivelerà finta, aizzandogli contro il suo ... Leggi su ilgiornale

