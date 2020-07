Serie A, oggi continua la 33esima giornata: ecco il programma completo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo l’anticipo tra Atalanta e Brescia, continua oggi il turno della 33esima giornata di Serie A. Questo il programma completo: MARTEDI’ 14 LUGLIO 2020 Ore 21-45 – Atalanta- Brescia 6-2 MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 2020 Ore 19,30 – Bologna- Napoli Ore 19,30 – Milan-Parma Ore 19,30 – Sampdoria- Cagliari Ore 21,45 – Lecce- Fiorentina Ore 21,45- Roma- Hellas Verona Ore 21,45- Sassuolo- Juventus Ore 21,45- Udinese- Lazio GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2020 Ore 19,30- Torino- Genoa Ore 21,45- Spal- Inter L'articolo Serie A, oggi continua la 33esima giornata: ecco il programma completo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Il Brescia è quasi in Serie B: 9 punti di ritardo dal Genoa con una partita in meno sono una sentenza. La squadra di Diego Lopez, dopo lo 0-3 con la Roma ne prende addirittura 6 dall’Atalanta. Nel pos ...Il tecnico delle Rondinelle non molla nonostante il 2-6 di Bergamo BRESCIA (ITALPRESS) - "La squadra non si è arresa. Ma oggi dovevamo e potevamo far meglio contro un'Atalanta che ha schierato molte s ...