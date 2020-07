Sassuolo-Juventus, Sarri non si sbottona: “scudetto non scontato, la squadra di De Zerbi assomiglia all’Atalanta (Di martedì 14 luglio 2020) Nuovo importante ostacolo sul cammino della Juventus, che domani farà visita al Sassuolo in un match che si preannuncia ostico e complicato. I neroverdi stanno giocando un ottimo calcio e sono reduci dal successo dell’Olimpico contro la Lazio, dunque per i campioni d’Italia non sarà facile uscire con i tre punti dal Mapei Stadium. Marco Luzzani/Getty ImagesNe è convinto anche Maurizio Sarri, che ne ha parlato oggi nella conferenza stampa della vigilia: “affrontiamo una squadra forte, che per percorso assomiglia all’Atalanta. Sono in un ottimo momento di forma e hanno lavorato bene nel tempo. Hanno tanto entusiasmo, ma questo c’è anche da parte nostra così come la determinazione di voler vincere. Sarà una partita dove a tratti ... Leggi su sportfair

juventusfc : Tre ???? Un ???? Nella storia bianconera di #SassuoloJuve Sul nostro sito e sulla nostra app! ??… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - JuventusTV : La magica tripletta della Joya ?? 2017: Sassuolo-Juventus 1?-3? Qui ?? - notimerica : La Juventus, a reaccionar sin agobios en Sassuolo - marlor8301 : @juventusfc @SassuoloUS allenatore di livello il sassuolo cosa che alla juventus manca -