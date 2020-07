Sampdoria-Cagliari, i convocati di Zenga: out Cigarini per scelta tecnica (Di martedì 14 luglio 2020) Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati per la trasferta di domani a Genova sul campo della Sampdoria. Assenti gli infortunati Radja Nainggolan, Christian Oliva e Luca Pellegrini. Fuori anche Luca Cigarini per scelta tecnica. Di seguito la lista dei convocati: Rafael, Mattiello, Rog, Paloschi, Joao Pedro, Birsa, Klavan, Nandez, Pisacane, Pereiro, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Ragatzu, Lombardi, Cragno Ciocci, Ladinetti, Carboni, Walukiewicz, Simeone Leggi su sportface

Il Cagliari blinda il suo giovane più promettente. Michele Masala, attaccante classe 2004 di Sorso, ha firmato il suo primo contratto da professionista, che lo lega alla società rossoblù sino al 30 gi ...

Zenga: "La Sampdoria? È il passato, oggi penso soltanto al Cagliari"

GENOVA - Walter Zenga, alla Sampdoria da portiere dal 1994 al 1996 e allenatore per pochi mesi dall'estate all'autunno del 2015, oggi allena il Cagliari e domani sera alle 19,30 a Marassi affronterà p ...

