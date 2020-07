Renato Pozzetto compie 80 anni: i suoi film più belli (Di martedì 14 luglio 2020) compie oggi 80 anni il noto attore Renato Pozzetto. Ha recitato in più di 60 film, divenendo un’autentica icona del cinema italiano Tanti auguri a Renato Pozzetto. Nato il 14 luglio 1940 a Varese in provincia di Milano, il noto attore e sceneggiatore italiano compie oggi 80 anni. Sono già tantissimi i messaggi di auguri piovuti sui social per l’attore da parte dei tanti fan, che stanno omaggiando in queste ore una delle icone del cinema nostrano. Vincitore nel 1975 di un David di Donatello e di un Nastro d’argento come miglior attore esordiente per il film “Per amare Ofelia”, ha continuato a recitare fino all’età di 75 anni. Nell’anno ... Leggi su bloglive

