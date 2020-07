Linea dura di Conte su Autostrade: "Sì alle condizioni o c'è la revoca" (Di martedì 14 luglio 2020) AGI - O Aspi accetta le condizioni poste dal governo o si procederà alla revoca. Fonti parlamentari della maggioranza descrivono il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sempre più determinato sulla Linea emersa nei giorni scorsi. Il premier punterebbe ad una sorta di aut aut. Il 'dossier Autostrade' è sul tavolo del Consiglio dei ministri di questa sera, anche se al momento la prevista riunione dei capi delegazione con il premier, in un primo momento programmata per le 21,30, non si è tenuta. Al momento per l'inizio del Cdm manca all'appello solo il ministro Speranza, impegnato alla Camera ad illustrare il Dpcm sulla proroga di alcune misure fino al 31 luglio. Sul ... Leggi su agi

