La concatenazione del Ponte Morandi (Di martedì 14 luglio 2020) Stasera il Consiglio dei ministri dovrebbe prendere le sue determinazioni sulla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Se lo faranno, sarà il punto finale di una catena decisionale, fatta di anelli uniti l’uno all’altro, dove ogni anello rappresenta una decisione, una scelta. La catena (per adesso) è fatta da tre anelli, tre passaggi, ciascuno con scelte binarie (bianco o nero), ciascuno con il suo potenziale responsabile (in buona o cattiva fede), ciascuno con il suo giudice competente (a Roma o a Strasburgo).Il primo anello è la caduta del Ponte e le vittime che ha provocato. Quanta parte di colpa va a chi l’aveva in gestione? Sono mancati i controlli, o è stato un fatto non prevedibile? La responsabilità è solo del concessionario o ci sono corresponsabilità degli ... Leggi su huffingtonpost

La concatenazione del Ponte Morandi

Le imprese asintomatiche sono un danno? La riflessione di Chimenti

Interi comparti dell’economia si sono “ammalati” di Covid, numerose imprese non hanno riaperto una volta finito il lockdown. Altri hanno invece scelto di ripartire, tra questi figurano anche soggetti ...

