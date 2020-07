Kate Middleton: "Avrei tanto voluto essere aiutata nei primi mesi con George" (Di martedì 14 luglio 2020) Avrebbe avuto bisogno di una mano, come tutte le mamme alle prime armi con un figlio: Kate Middleton non ha avuto paura di ammettere le sue fragilità di madre in un’intervista rilasciata alla BBC. “Desideravo un supporto emotivo - ha confessato -. Come ci si comporta con un bimbo appena nato? Nei primi mesi si ha molto aiuto da parte di ostetriche e infermiere, ma poi c’è un periodo di vuoto, prima che si inizi la scuola”. Visualizza questo post su Instagram🙌🌟 Say hello to @bbctinyhappypeople! Tune into @bbcbreakfast 📺 on Tuesday 14th July to join The Duchess of Cambridge and three families involved in its creation. Tiny Happy People is a BBC Education initiative providing a range of free digital resources, specifically designed to support parents and ... Leggi su huffingtonpost

