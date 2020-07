Digital Export, l’UniSannio supporta l’internazionalizzazione delle Pmi del Mezzogiorno (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi, martedì 14 luglio, l’Università del Sannio lancia un’iniziativa per promuovere l’internazionalizzazione delle PMI Campane grazie al Digitale. Si tratta di un ciclo di eventi che coinvolgeranno rappresentanti di due attori di primo piano del mondo Digital, la piattaforma B2B Alibaba.com e Webidoo spa, impegnate nell’affiancare le piccole e medie imprese nel loro processo di Digitalizzazione attraverso strumenti integrati e adattabili alla tipologia di cliente, alle sue esigenze, al settore e mercato di riferimento. Un supporto fondamentale per valorizzare e internazionalizzare le eccellenze produttive e le filiere del Mezzogiorno. Il primo appuntamento si terrà oggi in modalità remoto, dalle ore 15:00 alle 16:30, ed ha come finalità la ... Leggi su ildenaro

CaleEuropaEdic : ??#Avviso pubblico:'#Formazione integrata per le #imprese della #RegioneCalabria - #Corso di alta formazione in ‘… - ccitaliakosovo : RT @Exportiamo: #ilmegliodiexportiamo - La #promozione del #marchio è un aspetto particolarmente importante all'interno di una #strategia d… - armel60 : RT @microsoftitalia: Giovedì 16 luglio alle ore 18 non perdere il digital talk “Crisi, Export e intelligenza artificiale: quali rotte segui… - UniCredit_IT : RT @microsoftitalia: Giovedì 16 luglio alle ore 18 non perdere il digital talk “Crisi, Export e intelligenza artificiale: quali rotte segui… - 14erkul : RT @SACEgroup: Quinto appuntamento Digital&Export Business School in collaborazione con @UniCredit_IT e @microsoftitalia. “E-commerce: siam… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital Export Digital Export, l'UniSannio supporta l'internazionalizzazione delle Pmi del Mezzogiorno Il Denaro DEBUTTA LA MILANO DIGITAL FASHION WEEK: LE SFILATE IN STREAMING

Debutta oggi Milano Digital Fashion Week, il primo appuntamento digitale nella storia di Camera Nazionale della Moda Italiana, realizzato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Coop ...

Cna Roma, alleanza con Unicredit e Alibaba per l’export digitale

Aiutare le piccole e medie imprese della Capitale nello sbarco sui mercati digitali internazionali. E’ l’obiettivo della partnership siglata da Cna Roma con Unicredit e il marketplace B2B di Alibaba.

Debutta oggi Milano Digital Fashion Week, il primo appuntamento digitale nella storia di Camera Nazionale della Moda Italiana, realizzato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Coop ...Aiutare le piccole e medie imprese della Capitale nello sbarco sui mercati digitali internazionali. E’ l’obiettivo della partnership siglata da Cna Roma con Unicredit e il marketplace B2B di Alibaba.