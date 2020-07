Dawson’s Creek, è morta la madre di James Van Der Beek: ‘Mi ha insegnato a cadere’ (Di martedì 14 luglio 2020) Grave lutto per James Van Der Beek, l’attore che deve la propria popolarità al ruolo di Dawson Leery nel teen drama Dawson’s Creek. L’attore fa sapere sui social di aver perso la madre Melinda, morta a 70 anni per una malattia. “Mia madre è morta la scorsa settimana” scrive James, “Anche se sapevamo che sarebbe successo – e in realtà pensavamo di essere alla fine quasi un anno e mezzo fa – sono ancora sotto shock. Sono contento che non provi più dolore, sono triste, sono arrabbiato, sono sollevato… tutto insieme e in momenti diversi. Sto solo cercando di trovare spazio per tutto”. Il ricordo della madre Van Der Beek ricorda la ... Leggi su tvzap.kataweb

braga_gaabi13 : 1:07 e eu maratonando dawson's creek - grondoamore : NON ME NE FREGA UN CAZZO DELLA STORIA D’AMORE DI QUESTI DUE PIZZETTARI ADOLESCENTI PER DIO NON SIAMO A DAWSON’S CRE… - zazoomblog : James Van Der Beek morta mamma: duro sfogo attore Dawson’s Creek - #James #morta #mamma: #sfogo #attore - itschiaras : il professore che costringe jack a leggere la poesia in classe uno dei momenti più strazianti di dawson’s creek - zazoomblog : James Van Der Beek morta mamma: duro sfogo attore Dawson’s Creek - #James #morta #mamma: #sfogo #attore -

Ultime Notizie dalla rete : Dawson’s Creek Gestire al meglio un'infrastruttura IT Punto Informatico