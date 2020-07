"Cory Monteith ci ha aiutato a ritrovare Naya Rivera", dice la star di Glee Kevin McHale (Di martedì 14 luglio 2020) Kevin McHale ha scritto su Twitter di essere convinto che Cory Monteith, morto sette anni fa, abbia aiutato a ritrovare il corpo di Naya Rivera. Kevin McHale ha scritto online di essere convinto che Cory Monteith abbia aiutato a ritrovare Naya Rivera. L'attore su Twitter ha sottolineato: "Non sono per nulla religioso, ma sarà difficile convincermi che Cory non ha aiutato a ritrovare la nostra ragazza oggi". Nella giornata di ieri il corpo senza vita di Naya Rivera è stato recuperato dalle acque del Lago Piru, a 56 miglia ... Leggi su movieplayer

