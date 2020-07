Strage Bologna, salvo il minuto di silenzio in stazione. Ma niente corteo (Di lunedì 13 luglio 2020) BOLOGNA – Confermato il no al corteo (“sarebbe un assembramento poco gestibile e molto pericoloso”), potrebbe essere invece ‘salvato’ il tradizionale minuto di silenzio in stazione con la sirena del locomotore, momento centrale degli anniversari della strage alla stazione di Bologna. Il presidente della associazione dei famigliari delle vittime, Paolo Bolognesi, fa il punto sulle modifiche al cerimoniale per il 40esimo anniversario della strage, ridotto causa Covid. Il minuto di silenzio è uno dei pochi punti ancora “da decidere” del prossimo 2 agosto. Ma “se non ci sono controindicazioni si riuscirà a fare in stazione coi famigliari. Altrimenti lo faremo in piazza Maggiore”, spiega Bolognesi, presentando oggi a villa Torchi il manifesto della cerimonia. Confermato anche il momento iniziale della cerimonia in Comune. Leggi su dire

Adnkronos : Strage #Bologna, ira familiari #vittime: 'In archivi solo cartaccia' - massimobordonar : RT @MassimoFranchi: 'Strage organizzata dalla P2 protetta dai servizi segreti eseguita da terroristi fascisti' Un manifesto ineccepibile #S… - BeppeGiulietti : RT @MassimoFranchi: 'Strage organizzata dalla P2 protetta dai servizi segreti eseguita da terroristi fascisti' Un manifesto ineccepibile #S… - Ros36292999 : RT @MassimoFranchi: 'Strage organizzata dalla P2 protetta dai servizi segreti eseguita da terroristi fascisti' Un manifesto ineccepibile #S… - Noovyis : (Strage di Bologna, i familiari delle vittime: “Atti desecretati? È stata una grande presa in giro, hanno versato s… -