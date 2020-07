Serie A, tra regole da rivedere e record di penalty. Le classifiche dei rigori a favore e contro: Genoa sprecone, Sepe salva il Parma (Di lunedì 13 luglio 2020) In Italia siamo abituati alle polemiche. E i calci di rigore sono sempre stati argomento di discussione nei programmi con la moviola o di dibattito al bar dopo ogni giornata di campionato. “Sì, il rigore ci poteva stare”, “No, il regolamento dice che…”. Opinioni diverse, libere interpretazioni che ognuno dava. E l’introduzione della tecnologia, del VAR avrebbe dovuto dare più certezze in tal senso. E invece…la confusione regna sovrana. Un fallo di mano viene fischiato, un altro simile viene sorvolato. Siamo alle solite. Una regola che lascia spazio all’interpretazione dell’arbitro. Nella scorsa stagione, invece, a contare sul giudizio del direttore di gara era la volontarietà. E onestamente la regola sembrava quantomeno più chiara: Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : Allarme #Juve: 4 punti in 3 partite, a luglio è la peggiore tra le squadre ancora in corsa per la #Champions… - SkySport : ?? Kessié spiazza Ospina su rigore 2-2 tra Napoli e Milan al San Paolo GLI HL ?? - jaimelsnnister : @allysmaine Sì concordo, è che evidentemente non hanno ben chiara distinzione tra serie di intrattenimento (tipo Lu… - peppernights : @bevllisario @allysmaine Serie dove per avere un bacio tra i due protagonisti aspettavi la settima stagione come mi… - SalentoSport : #SERIED/H – Tra nuovi arrivi e clamorosa separazioni, il #mercato regala i primi colpi di scena… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra Serie A: pareggio tra Napoli e Milan (2-2), la Roma resta sola al quinto posto Giallorossi.net Pagelle Napoli Milan 2-2

(Sport Mediaset) La gara sarà trasmessa in esclusiva live su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 e 255). Hesgoal Napoli Milan, le probabili formazioni. Gli indisponibili figurano ...

DIRETTA COSENZA PERUGIA/ Video streaming Rai: l’arbitro al San Vito è Ghersini

Diretta Cosenza Perugia. Streaming video Rai, quote e risultato live del match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Cosenza Perugia, diretta dall’arbitro Ghersini, lun ...

(Sport Mediaset) La gara sarà trasmessa in esclusiva live su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 e 255). Hesgoal Napoli Milan, le probabili formazioni. Gli indisponibili figurano ...Diretta Cosenza Perugia. Streaming video Rai, quote e risultato live del match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Cosenza Perugia, diretta dall’arbitro Ghersini, lun ...