PlayStation Store: le migliori offerte di Luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) In questa guida vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori offerte presenti a Luglio sul PlayStation Store Anche questo mese il PlayStation Store ci offre dei nuovi sconti davvero vantaggiosi su moltissimi videogiochi grazie alle offerte di Luglio. Con così tanti titoli in offerta potrebbe essere difficile decidere cosa acquistare e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo di quelle che secondo noi sono le dieci migliori offerte presenti al momento sullo Store Sony. Sopravvivere al caldo L’estate è finalmente arrivata e con lei il caldo. In questo periodo c’è chi cerca riparo dall’afa in spiaggia o ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Store PlayStation Store, offerte del 12 luglio 2020 Multiplayer.it Death Stranding, il preload su PC ora disponibile

Fuori dal podio Tropico 6 e F1 2020, l’edizione del videogame ufficiale del campionato mondiale di Formula 1, disponibile dal 10 luglio per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e, per la prima ...

Far Cry 6 – Il Comunicato Ufficiale. Tre Versioni in arrivo

Oggi durante la conferenza Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile dal 18 febbraio 2021 per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, ...

