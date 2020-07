PIL europeo, prima giù poi su (Di lunedì 13 luglio 2020) Secondo l'Fmi, si tornerà ai livelli del 2019 soltanto nel 2022. Per quest'anno atteso un -9,3% Leggi su media.tio.ch

MediasetTgcom24 : Fmi: 'Il Pil europeo tornerà a livelli pre-virus solo nel 2022' #coronavirus - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Fmi: 'Il Pil europeo tornerà a livelli pre-virus solo nel 2022' #coronavirus - alcinx : RT @Ticinonline: PIL europeo, prima giù poi su #pil #europa #coronavirus - Ticinonline : PIL europeo, prima giù poi su #pil #europa #coronavirus - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Fmi: 'Il Pil europeo tornerà a livelli pre-virus solo nel 2022' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : PIL europeo

No, non è come all’indomani della Grande depressione. Né della Seconda Guerra mondiale. La crisi causata dal Coronavirus sta disegnando un orizzonte temporale ancora meno rassicurante. In cui la trasf ...Cosa che capiterà anche all’Italia destinata a restare maglia nera dell’Europa per chissà quanto tempo ancora nonostante ... stando alle previsioni fornite da Bruxelles, il Pil tricolore registrerà ...