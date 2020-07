Paolo Becchi: “Stato di emergenza? Quello di Conte non è un comportamento adeguato” (Di lunedì 13 luglio 2020) Paolo Becchi: “Stato di emergenza? Una decisione così importante non si può annunciare in maniera del tutto estemporanea durante un intervento che riguardava tutt’altro, Quello di Conte non è un comportamento adeguato. Il premier e il ministro della Salute dovrebbero spiegare su quali basi scientifiche loro propongono la proroga dello stato di emergenza. Io credo che una decisione di questo genere sia dettata dal fatto di voler utilizzare il virus per tirare a campare, è una scelta politica. Ora vogliono prolungarla fino al 31 ottobre, ma a settembre si vota. Questo significherebbe che si va a votare senza poter fare campagna elettorale perché gli assembramenti sono vietati. Salvini non potrebbe fare i comizi con le regole ... Leggi su romadailynews

In merito alla decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza Coronavirus in Italia fino al 31 dicembre è intervenuto anche il celebre virologo Giulio Tarro.

Gestione delle emergenze. A questo si riduce l'attività del governo. Passare da un'emergenza ad un'altra. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. Non mi soffermo sul punto. Ma, attenzione, si può fare ...

In merito alla decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza Coronavirus in Italia fino al 31 dicembre è intervenuto anche il celebre virologo Giulio Tarro.