L’Università Parthenope apre una nuova sede a Nola (Di lunedì 13 luglio 2020) La notizia dell’apertura di un nuovo Ateneo dell’Università degli Studi Parthenope a Nola, nel Napoletano, “è motivo di grande orgoglio per una città che ha dimostrato, negli anni, di essere un riferimento in molti settori”. Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle e segretario dell’ufficio di presidenza della Camera Luigi Iovino, a margine della firma del protocollo d’intesa tra il Rettore dell’Università Parthenope, Alberto Carotenuto, e il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, per la realizzazione di una sede dell’Ateneo. Quello Nolano per Iovino è un territorio che, grazie all’impegno della sua comunità, “si è sempre distinto per un particolare fermento ... Leggi su ildenaro

bassairpinia : L'Università Parthenope torna a Nola. Presentato il corso di studio in Economia e Management -… - EnzoBattarra : RT @OndaWebTv: Economia e management, l'Università Parthenope trova casa a Nola #lenotizieinpositivo di ondawebtv - bassairpinia : Nola. L'università Parthenope ritorna a Nola. Lunedì la presentazione del corso di studio triennale Economia e Mana… - OndaWebTv : Economia e management, l'Università Parthenope trova casa a Nola #lenotizieinpositivo di ondawebtv - mimmogammella2 : A Nola l’Università “Parthenope” ritorna con una sede per il corso di Economia e Management -

Ultime Notizie dalla rete : L’Università Parthenope Parthenope e Accenture insieme per formazione avanzata sulla cybersecurity Difesa e Sicurezza