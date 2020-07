Lazio, il problema infortuni è serio: 29 assenze in 6 partite (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - 'Le assenze e gli infortuni non siano un alibi'. Scritto e sottoscritto dal ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. Ma le tante assenze in casa Lazio sono un dato di fatto. Il primo problema ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - “Le assenze e gli infortuni non siano un alibi”. Scritto e sottoscritto dal ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. Ma le tante assenze in casa Lazio sono un dato di fatto. Il primo problema ...

Cristo si è fermato a Eboli, il digitale pure

Esiste, poi, anche un problema di infrastrutture ... (82,3% di nuclei connessi), seguita da Veneto (80,6%), Lazio (80,5%), Bolzano (80%), Lombardia ed Emilia Romagna (ex aequo al 79%). In coda, ...

