Il nuovo collega dei chimici in laboratorio è un robot (Di lunedì 13 luglio 2020) Un team di ingegneri dell’università di Liverpool ha da poco sviluppato il collega ideale per chi lavora in un laboratorio chimico: un robot completamente autonomo in grado di assistere, appunto, chi fa ricerca, nelle sue mansioni. Certo non è come avere al proprio fianco un essere umano, ma il prototipo ha dimostrato di poter essere attivo, se opportunamente programmato, per settimane senza interruzioni, e fornendo un aiuto non da poco agli scienziati. Nel video che vi presentiamo, diffuso qualche giorno fa da Nature, eccolo da vicino e, naturalmente, in azione. (Credit video: Nature) Il nuovo collega dei chimici in laboratorio è un robot Wired. Leggi su wired

newtiepiez : Il mio ragazzo ha imparato a fare la pizza lavorando a fianco del suo collega in pizzeria, pazzesco quando penso ch… - Scortex4 : ?? Miss Violence, Alexandros Avranas, 2013 ?? Quattro anni più giovane del suo collega Yorgos Lanthimos, il regista g… - Max65Alina75 : @fratellitaliaBO Via del Vivaio che collega la via Emilia con la Persicetana quando la riaprono?!!! Quello che non… - piercrilu : RT @NonmiLamento: il pensiero che mi attraversa nel momento in cui mi presentano un nuovo collega di lavoro che ha un'età che inizia con il… - danielegentile0 : Sinceri Auguri per il nuovo e prestigioso incarico all'amico e collega Aldo Caruso, Segretario dell'Unione Territor… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo collega Buscema, da presidente della Corte dei Conti a giudice costituzionale votato dai colleghi la Repubblica TIM: collegata la Sardegna con la fibra ottica ad alta capacità

TIM: anche la Sardegna è collegata Le parole di Michelere Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM: “La realizzazione del nuovo sistema per garantire connettività ad altissima ...

Claudia Conte ed il ritorno sul set

In tanti, nei pressi della Basilica di San Paolo, si sono affacciati sul set per ammirare la giovane e bruna interprete dal sorriso smagliante Claudia Conte intenta, tra una ripresa e l’altra, a farsi ...

TIM: anche la Sardegna è collegata Le parole di Michelere Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM: “La realizzazione del nuovo sistema per garantire connettività ad altissima ...In tanti, nei pressi della Basilica di San Paolo, si sono affacciati sul set per ammirare la giovane e bruna interprete dal sorriso smagliante Claudia Conte intenta, tra una ripresa e l’altra, a farsi ...