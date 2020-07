Foibe Basovizza, incontro Mattarella-Pahor sul Carso triestino (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Villa Opicina (Trieste) con il presidente della Slovenia, Borut Pahor. Leggi su corriere

Radio1Rai : #Basovizza Il capo dello Stato #Mattarella e il presidente sloveno #Pahor renderanno insieme omaggio alle vittime i… - Corriere : Foibe, lo storico incontro tra Mattarella e il presidente sloveno Pahor sul Carso tries... - g_g_p_s : Ma porca puttana, mo pure in estate dovete scassare le palle con 'ste #foibe!? Ovviamente senza il minimo accenno a… - Gmine161 : RT @ChiodiDonatella: L'#ITALIA SI CALA LE BRAGHE DAVANTI AI #TERRORISTI. ANCHE QUELLI #SLAVI. #Mattarella, a #Basovizza, onorerà i martiri… - pgmacchi : RT @ChiodiDonatella: L'#ITALIA SI CALA LE BRAGHE DAVANTI AI #TERRORISTI. ANCHE QUELLI #SLAVI. #Mattarella, a #Basovizza, onorerà i martiri… -

I due Capi di Stato in mattinata renderanno omaggio alla Foiba di Basovizza, dove un numero imprecisato di italiani ... alla dittatura di Tito per i suoi libri sulla tragedia delle Foibe.Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor sono a Trieste per una visita storica. Il primo impegno dei due Capi di Stato a Basov ...