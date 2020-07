Emergenza coronavirus, sbloccata la cassa integrazione per i tassisti (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sblocca la situazione per quanto riguarda la categoria dei tassisti, l’annuncio è del presidente Vincenzo De Luca. “Siamo riusciti proprio in queste ore, in collaborazione con l’Inps, a ottenere lo sblocco delle autorizzazioni per la cassa integrazione in deroga per circa 400 lavoratori delle cooperative dei tassisti napoletani. ​E’ un altro importante risultato, insieme alle misure realizzate con il Piano Socio economico della Regione Campania, per contribuire a sostenere le categorie che in questi mesi hanno maggiormente sofferto gli effetti della crisi“. L'articolo Emergenza coronavirus, sbloccata la cassa integrazione per i ... Leggi su anteprima24

siamo di fronte ad un nuovo problema che ritarderà l’apertura dell’impianto ancora chiuso dopo l’emergenza Covid-19." La Podium Parma s.r.l. che lo scorso 15 ottobre aveva ottenuto l’aggiudicazione ...

Subdolo e invisibile, il Covid-19 ha sconvolto il mondo del lavoro. Di più: lo ha rivoluzionato proiettando tutte le categorie professionali in un futuro che, senza pandemia, avrebbe richiesto decenni ...

