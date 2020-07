Elezioni in Polonia, vince il presidente uscente Andrzej Duda (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Elezioni in Polonia hanno visto trionfare al ballottaggio, dopo un duro testa a testa con il candidato liberale Rafal Trzaskowski, il presidente uscente Andrzej Duda. Quest’ultimo, che era stato dato come favorito nei sondaggi, si è aggiudicato il 51,2% dei voti. Si è registrato, inoltre, il 68% di affluenza. Elezioni in Polonia: i candidati A sfidarsi due personalità diametralmente opposte. Da una parte il presidente uscente, Andrzej Duda, che al primo turno – svoltosi lo scorso 28 giugno – aveva preso il 44% dei voti. Di stampo conservatore e nazionalista, Duda si è formato fra le fila del PiS, partito di ... Leggi su notizieora

