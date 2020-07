Disastro Ferrari, Vettel ai media tedeschi: “Almeno questa volta mi date ragione…” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Leclerc è subito venuto da me, ha detto di aver sbagliato e questo per me è sufficiente per chiudere la questione. Nessun rancore. Alla fine l’epilogo della gara è un problema per entrambi, perché non abbiamo ottenuto le risposte che cercavamo“. Queste le parole con cui Sebastian Vettel ha commentato ai microfoni della testata tedesca Auto Motor und Sport l’incidente in cui è rimasto coinvolto con Charles Leclerc in avvio di gara al Gran Premio della Stiria. Le due SF-1000 sono finite in contatto nel primo giro, alla curva-3, a causa di un tentativo di sorpasso troppo ottimistico del monegasco, che si è poi preso piena responsabilità dell’errore commesso. Raggiunto dall’emittente tedesca RTL subito dopo il rientro ai box, Vettel ha detto: “Almeno ... Leggi su sportface

CorSport : Disastro #Ferrari, la stampa straniera durissima: 'È un fallimento totale' - sportface2016 : #Formula1 | #GpStiria, la reazione a caldo di Sebastian #Vettel con i media tedeschi dopo l'incidente con #Leclerc:… - Yogaolic : RT @ilfattoblog: DISASTRO FERRARI 'Manca un management all’altezza di un marchio del genere' @antoniogranato #Formula1 #GpStiria #Ferrari… - postoergosum2 : @KarlOne71 Quando ho visto il disastro di Leclerc mi sono detto ‘adesso per rimediare, fischiano un Rigore per la F… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Disastro #Ferrari nel Gp di Stiria, #Hamilton imbattibile, stravince #F1 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Ferrari Disastro Ferrari, la stampa straniera durissima: "È un fallimento totale" Corriere dello Sport Ferrari, il progetto sbagliato e il cambio di rotta: la crisi rischia di finire nel 2022

Gli è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare: antica sintesi bartaliana, adatta per la Ferrari. Da dove si inizia a correggere? A parte i punti persi, la più grave conseguenza dello scellerato crash tra ...

GP Austria, la ricostruzione dell’incidente tra Leclrc e Vettel (VIDEO)

L’incidente tra Leclerc e Vettel condanna la Ferrari nel secondo GP della stagione. La seconda gara della stagione si trasforma in un disastro per la Ferrari. I riflettori erano puntati sulla ...

Gli è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare: antica sintesi bartaliana, adatta per la Ferrari. Da dove si inizia a correggere? A parte i punti persi, la più grave conseguenza dello scellerato crash tra ...L’incidente tra Leclerc e Vettel condanna la Ferrari nel secondo GP della stagione. La seconda gara della stagione si trasforma in un disastro per la Ferrari. I riflettori erano puntati sulla ...