Dalla Francia: Juve, le mani sul 17enne Nzouango (Di lunedì 13 luglio 2020) Novità riguardo al futuro del giovane difensore 17enne dell’Amiens Félix Nzouango. Secondo le indiscrezioni che giungono Dalla Francia e in particolare dal quotidiano francese L’Equipe, la Juventus, sarebbe sul punto di chiudere l’operazione per portare il giovane talento a Torino. La cifra richiesta dal club transalpino, sarebbe di 3 milioni di euro. In patria, Nzouango è stato paragonato al connazionale Varane per via delle sue caratteristiche. FOTO: Sito ufficiale Amiens L'articolo Dalla Francia: Juve, le mani sul 17enne Nzouango proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

