Burdisso rivela | “De Rossi avrebbe potuto iniziare ad allenare col Boca”

Da qualche settimana si parla del possibile approdo di Daniele De Rossi su una panchina di Serie A. L'ex bandiera della Roma è pronto a lanciarsi in una nuova avventura dopo l'addio al calcio. Non tramonta l'ipotesi di un ritorno al Boca Juniors dopo l'improvviso addio da giocatore. Un sogno che farebbe piacere a un vecchio compagno di squadra.caption id="attachment 927201" align="alignnone" width="1024" De Rossi (getty images)/captionPROPOSTANicolas Burdisso non ha alcun dubbio sulle qualità di De Rossi come allenatore. Il dirigente del Boca ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: "De Rossi può fare l'allenatore, ne sono sicuro. Ricordo che l'anno scorso l'ho portato a parlare coi centrocampisti del nostro settore giovanile al Boca: ha un carisma speciale, i ...

De Rossi pronto per la Fiorentina: "Ho già lo staff"

