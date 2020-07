Sampdoria, Bonazzoli: «Rovesciata importante per la salvezza» (Di domenica 12 luglio 2020) Federico Bonazzoli ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Udinese: le dichiarazioni dell’attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, ha commentato la vittoria contro l’Udinese, maturata grazie a una sua straordinaria rete in Rovesciata. QUAGLIARELLA – «Per me giocare con Quagliarella è un onore. È strepitoso con i giovani, mi dà consigli e mi indica la strada. Devo solo ascoltarlo, perché posso solo da imparare da lui. Non sta a me dire il valore di Quagliarella, è un fuoriclasse riconosciuto da tutti. Per noi è un orgoglio e un onore». Rovesciata – «È un gesto che mi è sempre piaciuto. Tutti i compagni mi prendono in giro durante la ... Leggi su calcionews24

