Ronaldo fissa gli obiettivi: record di Higuain e Scarpa d’Oro (Di domenica 12 luglio 2020) Ronaldo sbrana tutto: vuole Scarpa d’Oro, tripletino e record di Higuain. Il portoghese pretende un 2020 da record Cristiano Ronaldo cannibale nel 2020 che lo sta incoronando come il marcatore più prolifico d’Europa. Arrivato a 28 centri in campionato, a -1 da Immobile, il portoghese vede a portata alcuni record e primati. Oltre a quello tutto juventino di Felice Borel, Cristiano spera di diventare il primo calciatore della storia a vincere la classifica marcatori nei tre principali campionati europei: Premier, Liga e Serie A. Con 6 giornate ancora da disputare trema anche Lewandowski, momentaneamente in vetta alla Scarpa d’Oro con 34 gol. E poi c’è il record ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo fissa Ronaldo fissa gli obiettivi: record di Higuain e Scarpa d’Oro Calcio News 24 L'Atalanta sfiora il colpaccio, Ronaldo salva la Juve: la supersfida finisce 2-2

