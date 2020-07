Rigore Juventus, Condò controcorrente: “I rigori ci sono” (Di domenica 12 luglio 2020) Rigore Juventus – Paolo Condò ha parlato degli episodi che si sono verificati nel match contro l’Atalanta ed, in particolar modo, della massima punizione concessa ai padroni di casa. Un Rigore, soprattutto il primo, che ha creato tantissime polemiche soprattutto nel post match. Gasperini, infatti, ha dichiarato di non essere affatto d’accordo con l’interpretazione del nuovo protocollo. Juventus, il parere di Condò sul Rigore Il giornalista, però, tramite Sky Sport ha spezzato una lancia a favore del direttore di gara Giacomelli. Le parole: La gara di ieri ha espresso due verdetti: lo Scudetto è della Juve, è chiarissimo e che l’Atalanta in questo momento sta davanti ai bianconeri per la Champions. I rigori della Juve ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : No qua il rigore non ci sta: nessuno corre con le mani dritte in basso come un soldatino, era la normale postura d… - DAZN_IT : Clamoroso all'Allianz Stadium ? Calcio di rigore per la Juventus #JuveAtalanta #DAZN - capuanogio : I rigori di #JuventusAtalanta, il senso del gioco del pallone e le sterili polemiche degli indignati a giorni alter… - kalyaMail : RT @ClaudioZuliani: Ormai siete diventati scontati cari opinionisti cosiddetti neutrali! Se la #Juventus subisce un rigore,parte l’elogio a… - herbertharriola : RT @LGWsport: Cartellino giallo per Rebic per aver fatto la furbata sul tocco di mano in Milan Juventus. Ops... var. Rigore per il Milan.… -