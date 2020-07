Psg fa le prove per l’Atalanta: 9-0 al Le Havre, a segno anche Icardi e Neymar (Di domenica 12 luglio 2020) Vittoria roboante del Paris Saint-Germain nell’amichevole a porte aperte contro il Le Havre, squadra militante il Ligue 2. Il prossimo avversario dell’Atalanta in Champions League non fa sconti e si impone per 9-0 in trasferta, seppur non si tratti di un match ufficiale. La squadra di Gasperini, che tanto bene sta facendo in campionato, è avvisata per lo storico impegno europeo che metterà in palio un posto in semifinale ad agosto. Nell’amichevole odierna è stato ammesso il pubblico garantendo il distanziamento sociale: lo stadio del Le Havre ha una capienza di oltre 25 mila posti, sono stati infatti venduti in pochissimi minuti 4500 biglietti. L’ultima partita dei parigini prima della gara di questa sera risale all’11 marzo, ottavi di ritorno di Champions con il Borussia Dortmund conquistati per 2-0. ... Leggi su sportface

Una partita «non da poco, per verificare la nostra consistenza e l’approccio in chiave europea contro un’altra candidata alla vittoria finale». Gian Piero Gasperini pensa alla Champions ma anche al Ca ...

A prima vista è una normale amichevole estiva, tra una squadra di seconda divisione e le stelle del Psg. Vanno però fatti dei distinguo, con l’aggiunta di un paio di paradossi. Perché quella che va in ...

