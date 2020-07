Porto, Spirito: “Navi da 320 metri e 9mila container”. Porta Ovest a rilento (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La diciottesima edizione del Sea Sun è stata, come da tradizione, ghiotta occasione di bilancio per le attività e le prospettive del Porto di Salerno. Rispetto alle passate edizioni stavolta, però, sul palco erano tutti ‘padroni di casa’: Pietro Spirito in quanto l’organizzazione è dell’Autorità di Sistema Portuale; Vincenzo Napoli in quanto l’Arena del Mare nel sottopiazza della Concordia è stata completamente dedicata (sabato sera) alla kermesse; Fulvio Bonavitacola, primo presidente dell’Autorità portuale e ideatore del Sea Sun (“molto volentieri ho accettato l’invito di De Luca a rappresentarlo qui e sono subito corso via da Agnano”). Non secondarie le presenze e le interlocuzioni di Andrea Prete ... Leggi su anteprima24

Porto di Napoli - Spirito : Ad aprile il movimento dei passeggeri calato del 95%. Tiene il traffico merci “L’impatto del covid19 sul Porto di Napoli è stato molto significativo sui passeggeri . Nei trasporti corto raggio c’è stato un -95% di passeggeri ad aprile rispetto all’ aprile 2019 e le crociere sono ferme. Il ...

“L’impatto del covid19 sul di è stato molto significativo sui . Nei trasporti corto raggio c’è stato un -95% di ad rispetto all’ 2019 e le crociere sono ferme. Il ... Porto - lavori di ampliamento dell’imboccatura : sos del presidente Spirito Tempo di lettura: < 1 minuto Completata la prima fase del dragaggio, il Porto di Salerno resta in attesa di due decreti di ottemperanza del Ministero dell’Ambiente per dare il via libera anche ai lavori per l’ampliamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Porto Spirito Luca Spirito resta alla BluVolley Verona: “Città, società e squadra che porto nel cuore” IVG.it La gelateria ‘Voglia di’ compie 30 anni

lunedì incontrerà l’amico chef Aurelio Damiani dell’omonimo ristorante di Porto San Giorgio, per un aperitivo al tramonto, in piazza Peretti, a Grottammare, con la cucina di Damiani, con lo spirito ...

10mila led per la città Debutta Santo Spirito

Si sbloccano quindi i fondi dell’Unione europea, che porteranno a Firenze altre 10.000 luci a led ... gli interventi più urgenti sono in piazza Santo Spirito e in altri 4-5 punti ‘caldi’ e saranno ...

