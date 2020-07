"Per tutti sei un p***", "Disagiato, ti devi vergognare": Parenzo contro Chef Rubio, volano insulti brutali (Di domenica 12 luglio 2020) volano stracci e insulti tra David Parenzo e Chef Rubio. Tutto inizia in seguito al consueto e delirante tweet dello Chef, il quale scrive: "Il regime sionista, razzista, fascista, imperialista, antisemita israeliano offre spettacoli vergognosi ai più. Però che ce frega a noi eh?". Dunque Parenzo rilancia e commenta queste parole, sempre su Twitter: "Fermate 'Chef' Rubio. Sta diventando pericoloso per se... per gli altri no perché lo considerano tutti un pirla". A chiudere il cerchio, ancora Rubio: "Chef, e pirla lo posso accettare da persone disagiate senza una vita sociale, non da un professionista chiamato in causa provocatoriamente per rispondere del ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Ma sì, certo, regolarizziamo tutti e facciamo prima! Roba da matti. L'ossessione della sinistra per i clandestini… - GassmanGassmann : Voglio ricordare tutti coloro che si sono battuti contro il covid nei mesi passati:medici,infermieri,forze dell’ord… - luigidimaio : Remiamo tutti nella stessa direzione per dare stabilità al Paese, specie in una fase così delicata. L’Italia sta cr… - CentiTiberio : @robertotrombin2 @beppe_grillo Questo è ormai in programma dal 1666 e sarà difficilissimo fermarlo, siamo tutti del… - caterinabaldi1 : RT @CottarelliCPI: Inizia una settimana cruciale per il Recovery Fund. Speriamo nel senso di responsabilità di tutti i paesi UE. E speriam… -

Ultime Notizie dalla rete : Per tutti Pane per tutti in questo pianeta il Resto del Carlino Iliad ha una novità da offrire a tutti gratis, ecco chi può ottenerla

Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 50 giga in 4G per soli 7,99 € al mese per sempre. La seconda permette gli stessi contenuti ma senza connessione Internet, il tutto per ...

In 6 mesi la metamorfosi di Chirurgia: «Tumori e urgenze tutte in laparoscopia»

Il reparto ha cambiato pelle dopo il pensionamento di Viti: dall’19% all’89% di interventi maggiori con tecniche mini-invasive. Il nuovo primario Carobbi: «Degenze ridotte di 3 giorni, più efficacia n ...

Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 50 giga in 4G per soli 7,99 € al mese per sempre. La seconda permette gli stessi contenuti ma senza connessione Internet, il tutto per ...Il reparto ha cambiato pelle dopo il pensionamento di Viti: dall’19% all’89% di interventi maggiori con tecniche mini-invasive. Il nuovo primario Carobbi: «Degenze ridotte di 3 giorni, più efficacia n ...