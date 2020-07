Migranti, il Viminale cerca d’urgenza un’altra nave per la quarantena tra Calabria e Sicilia dopo i positivi sbarcati a Roccella Jonica (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (12 luglio)Arriva nella tarda serata di domenica la decisione del Viminale. dopo le tensioni registrate tra la regione Calabria e il governo – salite in seguito allo sbarco di Migranti positivi sulle coste di Roccella Jonica – fonti del ministero dell’Interno fanno sapere che nelle prossime ore sarà avviata una procedura d’urgenza per individuare in tempi rapidi una seconda nave da destinare ai Migranti arrivati in Italia, affinché portino a termine lì il periodo di quarantena per contenere il rischio di contagio da Coronavirus. La ricerca è dunque indirizzata verso una seconda imbarcazione, del tutto simile alla Moby ... Leggi su open.online

Secondo i numeri aggiornati dal Viminale al 10 luglio gli arrivi del 2020 sono stati 8.087 contro i 3.165 dello stesso periodo di un anno fa. Nelle ultime ore sono stati almeno 800 i migranti sbarcati ...

Roccella Jonica, 12 luglio 2020 - Dei 70 immigrati, tutti maschi e di nazionalità pakistana, sbarcati ieri a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, 28 sono risultati positivi al tampone per ...

