La vacanza diventa un incubo | “Sono stata rapita e violentata ogni notte per due mesi”

Una surfista ha raccontato il suo orrore, cominciato quando è stata rapita in India. La giovane è stata costretta a vivere su una casa galleggiante ed ha subito violenze ogni giorno per mesi. Carmen Greentree, oggi 37 anni, è stata davvero coraggiosa nel voler raccontare la sua esperienza e quello che è stata costretta a

Una surfista ha raccontato il suo orrore, cominciato quando è stata rapita in India. La giovane è stata costretta a vivere su una casa galleggiante ed ha subito violenze ogni giorno per mesi. Carmen G ...

Turismo, timidi segnali di ripresa "Anche dall’estero per Schifanoia"

Quindicimila visitatori per la mostra di Banksy. 3500 a palazzo Schifanoia, altro 3165 in Castello (il dato è di giugno) cui se ne aggiungono 1124 nei primi dieci giorni di luglio. Per chi ricorda il ...

