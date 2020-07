Inter-Torino, Conte alla vigilia: “Dobbiamo limitare il più possibile gli errori” (Di domenica 12 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Inter-Torino, match della trentaduesima giornata della Serie A. alla vigilia di Inter-Torino, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato la partita contro i granata ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole. Uno degli aspetti positivi è il giocare a ritmi così alti è potersi focalizzare subito sul prossimo impegno. Quali corde ha toccato per trovare le motivazioni giuste e tornare al successo?“Sono semplici: ho detto ai ragazzi che ero soddisfatto della prestazione di Verona, quindi questa è la strada giusta. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, cercando di limitare un ... Leggi su intermagazine

Inter - nuovi problemi per Vecino : contro il Torino non ci sarà Vecino nuovamente infortunato Brutte notizie per Antonio Conte alla vigilia di Inter - Torino . Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore dovrà rinunciare nuovamente a Matias Vecino . L’uruguaiano “torna ...

