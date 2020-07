Governo diviso sulla proposta di Aspi. Decisivo il cdm di martedì (Di domenica 12 luglio 2020) Ultimi giorni per studiare la proposta di Autostrade. Il Governo sta vagliando la proposta giunta ieri sul tavolo del Mit dal Cda di Autostrade per l’Italia per il futuro della società. In attesa del Cdm di martedì, restano tuttavia le differenze di vedute tra i partiti della maggioranza di Governo. Se per il Pd l’aumento dell’offerta di Aspi a 3,4 miliardi di euro è una proposta accettabile, il M5s resta fermamente contrario a una presenza della famiglia Benetton - anche se in minoranza - nell’azionariato della concessionaria. Proprio a questo proposito oggi Gianni Mion, presidente di Edizione, la holding della famiglia Benetton che è il primo azionista di Atlantia, ha detto all’AGI che dall’azienda ”è ... Leggi su huffingtonpost

