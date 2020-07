Gasperini, la Grande Bellezza. E’ il dentista più temuto d’Europa (Di domenica 12 luglio 2020) Un primo tempo spaziale. Ma, più in generale, una prestazione di altissimo profilo, da vera Atalanta. Gian Piero Gasperini e la Grande Bellezza, in prima visione con una squadra di altissimo spessore. Possiamo dirlo: in questo momento l’Atalanta farebbe paura a chiunque, Gasp è probabilmente il dentista più temuto d’Europa. Aveva ragione Guardiola quando sosteneva che, se ti fai “visitare” da lui, non sai bene come ne esci. Perché l’Atalanta ti prende, ti circonda, un calcio abbagliante senza soluzione di continuità. Siamo sinceri: l’ingenuità di Muriel, il braccio larghissimo, è stato un conto troppo salato da pagare, l’attenzione ai dettagli è decisiva in situazioni del genere. La sensazione era quella, ... Leggi su alfredopedulla

