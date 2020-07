Fondo sovrano italiano: fuori dalla crisi con le nostre gambe (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug – È in arrivo un Fondo sovrano italiano? Questo forse è ancora presto per dirlo, ma pare che in Parlamento si stiano muovendo i primi passi in questa direzione. Lo scorso mese il presidente della Commissione di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti, Sestino Giacomoni (Fi) è riuscito a far approvare un emendamento al Dl Rilancio che apre le porte ad un Fondo sovrano nazionale. Andiamo con ordine. Cos’è un Fondo sovrano e come funzionerà in Italia? Partiamo dalle definizioni. Un Fondo sovrano è solitamente di proprietà di uno Stato, ed è composto da varie tipologie di strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, beni patrimoniali). È un lusso che poche ... Leggi su ilprimatonazionale

CDP - audizioni con Gualtieri su Patrimonio rilancio e fondo sovrano

(Teleborsa) – Incontro informativo con il ministro dell'Economia e audizioni con ministeri e altri soggetti competenti sul dl Patrimonio rilancio e la creazione di un vero e proprio fondo sovrano italiano per l'emergenza ...

(Teleborsa) – Incontro informativo con il ministro dell'Economia e con ministeri e altri soggetti competenti sul dl e la creazione di un vero e proprio italiano per l'emergenza ...

Italia - fondo sovrano in arrivo? Cos'è - risparmi contribuenti - benefici fiscali - emendamento

Potremmo essere ad un passo da una significativa novità per l' Italia , se non altro dal punto di vista finanziario ed economico: starebbe per nascere un fondo sovrano tricolore.

Il Fondo sovrano arabo "fa spesa" a Wall Street

(Teleborsa) – Mentre pandemia e tonfo del prezzo del greggio rischiano di mettere in seri guai l'economia dell'Arabia Saudita ( il greggio pesa per due terzi delle entrate fiscali del Paese), il suo Fondo sovrano Public Investment ...

