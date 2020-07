Una Voce per Padre Pio 2020 dove vedere la serata in tv e streaming (Di sabato 11 luglio 2020) UNA Voce PER Padre PIO 2020 dove vedere. Stasera in tv sabato 11 luglio 2020 va in onda su Rai 1 in diretta la 21° edizione condotta da Flavio Insinna. L’evento che da sempre unisce musica a solidarietà, vedrà salire sul paco i grandi artisti italiani, ma anche attori di tv e cinema, per portare la loro testimonianza. Di seguito ecco dove vedere la diretta in tv e streaming. SCOPRI TUTTI GLI OSPITI Una Voce per Padre Pio 2020 dove vedere la serata in tv e replica Una Voce per Padre Pio 2020 andrà in onda in prima ... Leggi su cubemagazine

vogue_italia : Lady Gaga sarà il volto del nuovo profumo di una delle Maison più importanti del mondo. Di quale si tratta? Guardat… - civati : Mi ha sempre colpito che #AlexLanger lo citassero tutti e non lo praticasse nessuno. Mi ha sempre colpito che la s… - Tropismi : Torna l'Osservatorio di Narrativa non-fiction con un'intervista a Tiziana Lo Porto @tiloporto una voce tagliente, a… - marialves53 : RT @DavLucia: @migliaccio31 @martinis2018 @arteeblog @ValerioLivia @claudioborlotto @Rebeka80721106 @albertopetro2 @djolavarrieta @EnricoCa… - ramiroherreras : RT @Focolare_org: “Il dialogo interreligioso di Chiara Lubich – dice Maria Voce, Presidente dei Focolari – è stata una vera profezia che ad… -