Roma, arrestati due spacciatori all’Autostazione Tibus: sequestrati oltre 5 Kg di marijuana (Di sabato 11 luglio 2020) La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato due persone – un 38enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne originario di Gela – entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando nei pressi dell’autostazione Tibus, i Carabinieri hanno notato il 45enne che passava al 38enne 3 grossi involucri. Fermati per una verifica, i militari hanno accertato che all’interno delle buste in possesso ai due, erano custoditi oltre 3 kg di marijuana. Nelle loro tasche sono stati rinvenuti anche 420 euro in contanti. La successiva perquisizione a casa del 45enne ha permesso di rinvenire e sequestrare altri due involucri contenenti 2 kg della stessa droga, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : #Camorra a #Roma, smatellato il clan Senese: il boss inviava pizzini dal carcere. Ai domiciliari (per usura) anche… - CorriereCitta : #Roma, arrestati due spacciatori all'Autostazione Tibus: sequestrati oltre 5 Kg di marijuana - mariacarpanini : RT @paolorm2012: Spaccio di droga tra Cerveteri e Ladispoli, tra gli arrestati anche un poliziotto - forestale82 : RT @paolorm2012: Spaccio di droga tra Cerveteri e Ladispoli, tra gli arrestati anche un poliziotto - paolorm2012 : Spaccio di droga tra Cerveteri e Ladispoli, tra gli arrestati anche un poliziotto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arrestati Roma, smantellato il clan Senese: il boss inviava pizzini dal carcere Il Fatto Quotidiano Roma, arrestati due spacciatori all’Autostazione Tibus: sequestrati oltre 5 Kg di marijuana

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato due persone – un 38enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne originario di Gela – entrambi già noti ...

Cosa vedere stasera in tv | domenica 12 luglio | I 5 film da non perdere

I titoli e la trama dei film da poter vedere durante la serata di domenica 12 luglio 2020 in televisione. Il 12 luglio 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi seg ...

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato due persone – un 38enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne originario di Gela – entrambi già noti ...I titoli e la trama dei film da poter vedere durante la serata di domenica 12 luglio 2020 in televisione. Il 12 luglio 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi seg ...