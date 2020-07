Pd, Zingaretti blinda il governo: "Stato d'emergenza, noi con Conte" (Di sabato 11 luglio 2020) La questione della proroga dello Stato d'emergenza per gestire ogni possibile sviluppo relativo alla diffusione del coronavirus vede sempre il centrodestra sulle barricate - e non manca di attraversare trasversalmente anche qualche settore della maggioranza - ma e' Nicola Zingaretti a 'blindare', almeno sul tema, Palazzo Chigi. "Il Pd e' pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a Contenere la pandemia", chiarisce il segretario Pd che con la sinteticita' di Twitter annota ancora solo, ma significativamente, che "chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

