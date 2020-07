Lucca. Madre scopre sul cellulare del figlio filmati hard con anche bimbi: la chat con 20 minori (Di sabato 11 luglio 2020) Un’operazione della Polizia Postale ha permesso di individuare una chat “incredibile” che vedeva coinvolti 20 minori tra i 13 e i 17 anni. I protagonisti si sarebbero scambiati immagini “di orribili violenze e con contenuti di elevata crudeltà”. L’inchiesta è coordinata dalla Procura dei minori di Firenze. Tutto è partito dopo la denuncia a Lucca di una Madre che aveva scoperto sul cellulare del figlio quindicenne filmati hard con anche bimbi. Sul telefono sono stati trovati un numero consistente di file provenienti anche dal dark web con video di suicidi e di mutilazioni e decapitazioni di persone e animali e immagini ... Leggi su laprimapagina

