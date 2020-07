La Corte dei Conti indaga sullo stipendio di Domenico Arcuri (Di sabato 11 luglio 2020) Corte dei Conti, indagine sullo stipendio di Domenico Arcuri in Invitalia. Il Commissario avrebbe percepito uno stipendio maggiore del dovuto. La Corte dei Conti accende un riflettore su Domenico Arcuri, nello specifico sullo stipendio percepito come amministratore delegato di Invitalia. Indagine della Corte dei Conti sullo stipendio di Domenico Arcuri Secondo l’ipotesi degli inquirenti della Corte dei Conti, Domenico Arcuri avrebbe percepito uno stipendio più alto ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei Corte dei Conti, inchiesta sugli stipendi del commissario Arcuri, ad di Invitalia: "Danno da 1,9 milioni di euro" La Repubblica Mesina, il bandito antico che sfida le indagini hi-tech

