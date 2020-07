Juve Atalanta 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo (Di sabato 11 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Atalanta si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Atalanta 0-1 MOVIOLA 35′ Occasione Dybala – Gran controllo volante e conclusione mancina del 10 bianconero, palla deviata in angolo. 34′ Occasione Castagne – Altra grande azione del belga e cross interessante ma Zapata non ci arriva. 19′ Occasione Dybala – Ecco la risposta della Juventus con la Joya che si volta all’interno dell’area ma il suo diagonale è troppo su ... Leggi su calcionews24

Juventus-Atalanta - lo scatto di Gomez è impressionante : “Come Bolt” (VIDEO) Un primo tempo straordinario quello dell’Atalanta. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini giocano una prima frazione di gioco sopra le righe e ...

Un primo tempo straordinario quello dell’Atalanta. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini giocano una prima frazione di gioco sopra le righe e ... Juve-Atalanta : 0-1 La Diretta Sblocca Zapata dopo 16 minuti Match fondamentale per i piani alti della classifica: l'Atalanta, in striscia aperta di 9 vittorie consecutive, con un successo allo Stadium potrebbe portarsi a -6 dalla Juve capolista e approfittare ...

Match fondamentale per i piani alti della classifica: l'Atalanta, in striscia aperta di 9 vittorie consecutive, con un successo allo Stadium potrebbe portarsi a -6 dalla Juve capolista e approfittare ... Dominio Atalanta allo Stadium : Juventus in svantaggio al 45' L'Atalanta è avanti 1-0 sulla Juventus nel big match del sabato sera valido per il 32esimo turno di Serie A.

