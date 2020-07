Inbari, fragili prelievi dai ricordi di una età insoddisfatta (Di domenica 12 luglio 2020) Verso la fine delle Grandi correnti della mistica ebraica, Gershom Sholem racconta una antica leggenda chassidica: storie di rebbe, delle loro comunità e dei loro prodigi che sostituiscono alle disquisizioni teoriche la materia favolosa di vicende esemplari e stupefacenti. Il Baal Shem Tov – ricorda Scholem citando Agnon – amava rifugiarsi nei boschi; accendeva un fuoco, meditava, diceva preghiere e, per incanto, tutto ciò che desiderava si realizzava. Di generazione in generazione, di rebbe in rebbe, scompare il bosco, non … Continua L'articolo Inbari, fragili prelievi dai ricordi di una età insoddisfatta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

