Florinda Colella – Chi è la concorrente dei Brutti – Ciao Darwin 7 (Di sabato 11 luglio 2020) Florinda Colella è entrata nella storia di Ciao Darwin 7 fin dalla sua partecipazione nella puntata Belli Vs Brutti. Come dimenticare la Prova Coraggio che le ha permesso di uscire incolume nonostante i morsi di due feroci cani? Ancora oggi i telespettatori ricordano con affetto quel momento, anche perchè Florinda Colella è stata una delle poche a richiedere l’aiuto e l’intervento degli istruttori cinofili. Che fine ha fatto? Scopriamo qualcosa di più sul suo conto. Florinda Colella – Laconcorrente dei Brutti Florinda Colella non ce l’ha fatta: dopo aver accettato di sottoporsi al gioco del programma Mediaset, ha ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Florinda Colella Florinda Colella – Chi è la concorrente dei Brutti – Ciao Darwin 7 Giornal