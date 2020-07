F1 GP Stiria 2020 dove vederlo in streaming e diretta: orario qualifiche e gara (Di sabato 11 luglio 2020) F1 GP di Stiria 2020, si torna in pista per la seconda tappa del mondiale di Formula Uno. Dopo il lungo stop a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione su scala globale del coronavirus, il campionato Mondiale 2020 è finalmente iniziato. Nel GP d'Austria, prima prova stagionale, a portare a casa il successo è stato il pilota Mercedes Valtteri Bottas che proverà a confermarsi in testa a tutti.F1 GP di Stiria 2020: dove vederlo in diretta e streamingcaption id="attachment 986527" align="alignnone" width="594" Valtteri Bottas (Getty Images)/captionIl secondo round iridato si disputerà come nel primo appuntamento sul circuito di Spielberg. Da venerdì 10 luglio i piloti saranno infatti in scena ... Leggi su itasportpress

SkySportF1 : Il venerdì inizia a tinte rosa (?? #FP1) @ScuderiaFerrari al lavoro sul nuovo materiale I risultati ?… - SkySportF1 : La situazione meteo in vista del weekend: qualifiche a rischio? #AustrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA (-70' ?? #FP2) A muro, senza conseguenze, @danielricciardo Il LIVE ? - ItaSportPress : F1 GP Stiria 2020 dove vederlo in streaming e diretta: orario qualifiche e gara - - SmorfiaDigitale : LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: rischio pioggia al 100%, qualifiche in forte... -