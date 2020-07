Coronavirus, in Spagna tornano mascherine e restrizioni: dalla Catalogna alla Galizia, più di 70 focolai attivi (Di sabato 11 luglio 2020) A neanche tre settimane dall’inizio della cosiddetta ‘nuova normalità’ dopo il lockdown, in Spagna si contano 73 focolai attivi di Coronavirus e ogni giorno il numero aumenta: il 23 giugno erano 12, e non si può prevedere a che velocità cresceranno. Così, mentre da un lato gli spagnoli cercano di approfittare della bella stagione per uscire dopo tanti mesi chiusi in casa, dall’altro devono fare i conti con il rischio di dover tornare a isolarsi nelle proprie abitazioni. Alcune zone della Spagna infatti sono dovute tornare in “fase due”, con le saracinesche abbassate e le restrizioni di movimento. Mercoledì scorso il ministro della Sanità, Salvador Illa, in un’intervista a Catalunya Radio, ha dichiarato ... Leggi su ilfattoquotidiano

