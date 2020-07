Com’è l’estate nei parchi bergamaschi? Bambini e relax, ma anche vandalismi (Di sabato 11 luglio 2020) Le aree verdi riacquistano vita, tra attività e Bambini che tornano sui giochi: ma non mancano gli atti vandalici (Clementina) e i bivacchi (Caprotti). Leggi su ecodibergamo

L’estate di Matteo Salvini : un anno dopo il Papeete - com’è cambiato il Capitano | LA VIGNETTA Matteo non lo capiamo. Consapevolmente sta portando su di sé una croce culturale, quella della trasformazione antropologica del maschio italiano. Da ducetto di famiglia a orsacchiotto tout court. È in realtà una potente ...

Radio3tweet : Un tentativo di elaborare ciò che è successo e che sta ancora accadendo, di raccontare non solo la diagnosi ma, amb… - Radio3tweet : Monumenti che raccontano il nostro Paese e viaggi che raccontano quelli degli altri, le favole di Gianni Rodari e q… - NetflixIT : Maya Hawke è nata l’8 luglio del 1998, ma per noi sarà sempre la persona che ha reso meravigliosa l’estate del 1985… - pyon_9696 : RT @EricaDoddo: Come acqua scende su queste rose assetate di sole. Bruciami e poi ristorami. Accendimi e poi rinfrescami. Dammi acqua, l'es… - Rusty_Lovely : RT @EricaDoddo: Come acqua scende su queste rose assetate di sole. Bruciami e poi ristorami. Accendimi e poi rinfrescami. Dammi acqua, l'es… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è l’estate Intimidazioni ai veterinari, approvato Ddl per pene più dure e maggiore attenzione Il Salvagente